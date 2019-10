Ο Λάνγκστον Χολ συνεργάστηκε άψογα με τον Οκτάβιους Έλις κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του αγώνα με την Ουλμ.

Οι δύο Αμερικανοί πρόσφεραν εντυπωσιακή φάση με το άλεϊ ουπ κάρφωμα του Αμερικάνου σέντερ,

. @promitheasbc displays alley-oop basketball with @langston21 throwing it up and @Tay_UC2 stuffing it in#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BhqYoh8AB1

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019