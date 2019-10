Euroleague: H 20η επέτειος με Ρεάλ-Ολυμπιακός και εκπλήξεις (pic & vid)

Είκοσι χρόνια συμπληρώνουμε από το πρώτο ματς της Euroleague στις 16 Οκτώβρη του 2020.

Για να τιμήσει το milestone, η Εuroleague σχεδιάζει διάφορα μέσα στη σεζόν όπως μια σειρά από special podcasts series με τους πρωταθλητές των προηγούμενων χρόνων. Ξεχωριστό περιέχομενο στα social media με αποκλειστικά videos. Οι φίλοι της Euroleague θα μπορούν να συμμετέχουν, διαλέγοντας την την δεύτερη all-decade team των 20 χρόνων.

Στις 16 Οκτώβρη Ρεάλ και Ολυμπιακός κοντραρίστηκαν στο Raimundo Saporta Pavillion, με τους Μαδριλένους να νικούν με 75-73.

«Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους φιλάθλους να γιορτάσουν μαζί μας την 20η επέτειο της Euroleague Oι fans βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής σε κάθε βήμα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε τη Euroleague να έχει γίνει μια σταθερή πραγματικότητα. Έχει θέση στις κορυφαίες διοργανώσεις του κόσμου», ήταν τα λόγια του προέδρου και CEO της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου.

Iconic

Take a look through the first EuroLeague game between @RMBaloncesto @olympiacosbc all the way back in 2000 #EuroLeague20 pic.twitter.com/ekrxHCktjP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2019