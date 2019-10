Τα 32 tips της 3ης αγωνιστικής της Euroleague! (pics & vids)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Ολυμπιακός συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague και αυτή την φορά θα μείνουν εντός Ελλάδας!

Το «τριφύλλι», μετά την σκληρή ήττα από την Βιλερμπάν, υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (17/10, 21:30) στο ΟΑΚΑ, ενώ οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν την Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (18/10, 21:30) στο ΣΕΦ, μετά τη νίκη επί της Βαλένθια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν και το ρωσικό ντέρμπι ΤΣΣΚΑ - Χίμκι, αλλά και το Μακάμπι - Ερυθρός Αστέρας, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να συναντά τον Μίλαν Τόμιτς για πρώτη φορά ως αντίπαλο.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Τι χρειάζεται να ξέρεις; Έχουμε και λέμε...

- 17 ακόμα παίκτες περιμένουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στην διοργάνωση: Κώστας Κουφός (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζος Χιούστις (Μπάγερν Μονάχου), Λεάντρο Μπολμάρο (Μπαρτσελόνα), Νεμάνια Νέναντιτς (Ερυθρός Αστέρας), Κώστας Παπαδάκης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Ουσμάν Γκαρούμπα, Μάριο Νάκιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Σάντι Κοέν (Μακάμπι), Αντόν Πούσκοβ, Κονσταντίν Σέβτσουκ (Ζενίτ), Κρις Κρέιμερ, Σεργκέι Καράσεφ (Χίμκι), Νικ Στάουσκας, Λαουτάρο Τόμας Λόπεζ (Μπασκόνια), Καρόλις Λουκοσιούνας (Ζαλγκίρις), Μακάι Μάσον, Πέιτον Σίβα (Άλμπα Βερολίνου).

- Οι MVPs των αγωνιστικών: Μάικ Τζέιμς (1η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η)

- Κοντεύουν τους 1.000 πόντους: Σκότι Ουίλμπεκιν (970), Τσαρλς Τζένκινς (996).

- Δεν αστοχούν σε βολή: Αντρέι Βορόντσεβιτς (13/13), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Ντέρικ Μπράουν (10/10), Λουίτζι Ντατόμε (21/21), Μέλι Μαχμούτογλου (18/18), Νάντο Ντε Κολό (19/19), Άντονι Ράντολφ (10/10), Λούκα Βιλντόζα (22/22), Τζέιμς Άντερσον (13/13), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Μάρκους Έρικσον (16/16), Γκιγιέμ Βίβες (14/14), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (13/13).

- Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.017), Φελίπε Ρέγιες (2.998), Παούλιους Γιανκούνας (2.972), Γιώργος Πρίντεζης (2.942).

- Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.735), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.441), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

- Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.422), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.105).

- Top 5 Stealers: Διαμαντίδης (434), Παπαλουκάς (335), Πριχιόνι (322), Καλάθης (270), Φερνάντεθ (262).

- Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (235), Κάιλ Χάινς (211), Άλεξ Τάιιους (209), Γιάννης Μπουρύσης (194).

- Η ΤΣΣΚΑ έχει οκτώ νίκες σε εννέα αναμετρήσεις με την Χίμκι στην Euroleague.

A derby to decide who remains a perfect 3-0, this could be interesting @cskabasket vs @Khimkibasket #GameON pic.twitter.com/AvQJtwSgNR

- Ο Σβεντ έχει τουλάχιστον 12 πόντους σε κάθε ένα από τα 50 τελευταία παιχνίδια του. Έχει το μοναδικό ρεκόρ 740 πόντων και 107 τριπόντων σε μια σεζόν (2017-18).

- Ο Χάινς είναι τρίτος σε τάπες στην διοργάνωση με 211.

- Ο Γιόβιτς έχει το μοναδικό ρεκόρ των 19 ασίστ σε ένα παιχνίδι.

- Ζαλγκίρις και Ρεάλ έχουν συναντηθεί 20 φορές στα ευρωπαϊκά παρκέ, με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει 18 νίκες.

- Ο Γιανκούνας έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague από κάθε άλλο παίκτη (259).

- Ο Φαμπιέν Κοζέρ έχει παίξει και στα 73 ματς της Ρεάλ, από το 2017 που πήγε στην ομάδα της Μαδρίτης.

- Η Φενέρμπαχτσε έχει νικήσει στα τελευταία επτά από τα εννέα ματς με την Μπασκόνια.

- Η Μακάμπι με τον Ερυθρό Αστέρα έχουν μοιραστεί νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (4-4).

- Με 23 ακόμα ριμπάουντ, ο Γκιστ φτάνει τα 1.000.

- Μπάγερν Μονάχου και Βιλερμπάν θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην Euroleague. Έχουν ήδη παίξει τρεις φορές στο EuroCup από το 2012.

- Ο Ντέιβιντ Λάιτι της Βιλερμπάν έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία επτά ματς του στην Euroleague, ένα σερί που είχε να γίνει από το 2013-14.

- Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει 12 νίκες και 4 ήττες στα ματς με την Αρμάνι Μιλάνο.

- Ο Νικ Καλάθης έκανε ρεκόρ με 12 εύστοχα δίποντα κόντρα στην Αρμάνι τον προηγούμενο Μάρτιο, για να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (85-93). Συνολικά, είχε 27 πόντους και 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πήρε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής. Επίσης, εδώ και 54 ματς (από το 2017-18) είναι πενταδάτος, ενώ συνολικά έχει υπάρξει 111 φορές βασικός. Τελευταία φορά που ήρθε από τον πάγκο ήταν τον Ιανουάριο του 2016.

- Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ θέλει ακόμα 43 πόντους, για να φτάσει τους 2.500.

- Ολυμπιακός και Ζενίτ θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague.

- Ο Κεστούτις Κεμζούρα πέρασε μια χρονιά στην Αγία Πετρούπολη, ως βοηθός του Ντέιβιντ Μπλατ στη Ντιναμό (2004-05).

- Ο Κώστας Παπανικολάου χρειάζεται 37 ακόμα πόντους για να φτάσει τους 1.500.

- Μπαρτσελόνα και Άλμπα έπαιξαν τελευταία φορά στις 16/02/15, με τους Καταλανούς να νικούν με 92-82 στην παράταση.

How well do you know @FCBbasket forward @NikolaMirotic33 ?

Guess all the questions to be in with a chance to win a signed jersey #GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2019