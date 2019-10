«Άχαστος» ο Ννόκο της Άλμπα στην EuroLeague! (pic)

Ο Καμερουνέζος σέντερ έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στα ματς με Ζάλγκιρις και Αναντολού Εφές, μετρώντας κατά μέσο όρο 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1 μπλοκ.

Όμως να 'ταν μόνο αυτά; Ύστερα από αυτά τα δύο παιχνίδια και έχοντας βρεθεί συνολικά στο παρκέ 43:50 λεπτά έχει αστοχήσει μόνο σε ένα σουτ εντός παιδιάς, έχοντας 12/13 δίποντα (και 2/2 βολές)!

Απ' ότι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ φέτος ο συγκεκριμένος παίκτης.

