Η ανάρτηση της ELPA για την κατάργηση των αυτοκόλλητων στα παρκέ! (pics)

Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο με αποτέλεσμα η φετινή EuroLeague να ξεκινήσει χωρίς να υπάρχει το παραμικρό αυτοκόλλητο μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων.

Η ELPA προχώρησε σε σχετική ανάρτηση εξηγώντας ότι «ύστερα από πρωτοβουλία της Ένωσης Παικτών EuroLeague αφαιρέθηκαν τα αυτοκόλλητα μέσα από το τρίποντο. Πάνω απ' όλα η υγεία του αθλητή».

On ELPA members initiative, there are no more stickers allowed inside the 3-pt area.

Painted logo only.

Because players’health comes first. @EuroLeague courts look cleaner and safer. #ELPlayers pic.twitter.com/JLZKMFfD2P

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) October 14, 2019