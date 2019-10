Ο αρχηγός και ο ψηλός του Ολυμπιακού έβαλαν συνολικά 34 πόντους (από 17 ο καθένας), για να πανηγυρίσουν οι «ερυθρόλευκοι» τη νίκη επί της Βαλένθια.

Δείτε την... παράστασή τους!

Vassilis Spanoulis [17 POINTS] and @NMilutinov [17 POINTS] put in big performances in Round 2 to lead @olympiacosbc to the bounce back win!#GameON pic.twitter.com/OCBsk5J5SC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2019