Τα... μαθηματικά του Ολυμπιακού για το πόσοι έγιναν χαρούμενοι με τις «ερυθρόλευκες» ασίστ (vid)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με εμφατική νίκη στην 2η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Βαλένθια και δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές φάσεις.

Εκείνο όμως που ξεχώρισε είναι οι 17 ασίστ, με τον Ολυμπιακό να κάνει τα... μαθηματικά και να θέτει ως δεδομένο ότι μια ασίστ κάνει χαρούμενους δύο ανθρώπους και να ρωτάει πόσοι έγιναν χαρούμενοι χθες στο ΣΕΦ.

Let's do some math... If one assist makes two people happy, how many people became happy last night??? #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/wBqmShv8EU

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 12, 2019