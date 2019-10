Σφαιρόπουλος: Ζήτησε time out πριν δει το τρίποντο του Κάρολ! (vid)

Η Μακάμπι στάθηκε αξιοπρεπώς στην έδρα της Ρεάλ και 10'' πριν το τέλος, ήταν μπροστά στο σκορ με 85-83.

Ο Πάμπλο Λάσο κάλεσε time out και όταν οι παίκτες πάτησαν γήπεδο, η μπάλα πήγε στα χέρια του ανθρώπου για... ειδικές καταστάσεις, Τζέισι Κάρολ.

Το... βρωμόχερό του βρήκε στόχο για το 86-85, αυτό, όμως, που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός πως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, πριν καν δει την κατάληξη, γύρισε στη γραμματεία να ζητήσει time out!

Άμα ξέρεις!

WINNER!@JayceeCarroll knocks it down to WIN it!

What a night of basketball!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vgVp7nPbR1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019