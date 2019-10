Οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 46-40 χάρη στον Ταϊρίς Ράις.

Ο Αμερικάνος γκαρντ κέρδισε τόσο την άμυνα της Βιλερμπάν όσο και το χρονόμετρο ευστοχώντας χωρίς να έχει ισορροπία.

Δείτε τη φάση...

What a way to finish a half!@ReseRice4 with the amazing buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NpqK80zNtR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019