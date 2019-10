Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Φακούντο Καμπάτσο βρήκε τον Έντι Ταβάρες με μια εντυπωσιακή ασίστ, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα!

People say @facucampazzo has eyes at the back of his head

The evidence suggests they're right

The VISION #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8I1sL6iznY

