Δεν τον ήξερε καλά τον Κάιλ Χάινς ο Γκρεγκ Μονρό. Απόψε σίγουρα τον έμαθε!.

Ο ψηλός των ΤΣΣΚΑ... κέρασε ένα απίθανο στοπ τον σέντερ της Μπάγερν σε μια φοβερή φάση.

Απολαύστε την τάπα του Χάινς

Back at the MegaSport Arena and @SirHines is already up to his old tricks#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/od1z4qcem3

