Μότουμ: «Αν πάει καλά η στρατηγική του Ολυμπιακού, θα την αντιγράψουν κι άλλες ομάδες»

Έπειτα από δυο χρόνια στην Αναντολού Εφές με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία κι έφτασε ως τον τελικό της EuroLeague και συνολικά τέσσερις σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Μπροκ Μότουμ μετακόμισε φέτος για πρώτη φορά στην Ισπανία, πλαισιώνοντας τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς στην front line των «πορτοκαλί».

Ο 29χρονος Αυστραλός πάουερ φόργουοντ (1μ.90) με προϋπηρεσία στην Μπολόνια, τους Adelaide 36ers, τη Ζάλγκιρις και την Αναντολού Εφές αγωνίζεται πλέον στην περσινή κάτοχο του EuroCup και μίλησε στην EuroLeague Greece για την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τη συνεργασία του με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, την περσινή ονειρεμένη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη και τον... Τζέισι Κάρολ.

Αρχικώς, αξίζεις μεγάλο σεβασμό διότι πρόσφατα έκανες κάτι πραγματικά σπουδαίο κερδίζοντας τον Τζέισι Κάρολ σε διαγωνισμό τριπόντων στην Ισπανία!

«(γέλια) Ναι, είχε πλάκα, είναι ωραίο να κερδίζεις τον Τζέισι στο παιχνίδι του. Τουλάχιστον αυτή τη φορά ήμουν εγώ καλύτερος! Είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, έχει αναπτύξει τρομερή μηχανική στο σουτ και είναι ασταμάτητος όταν βρει ρυθμό. Επομένως, μπορώ να λέω ότι τον κέρδισα για μια φορά. Έστω και σε διαγωνισμό τριπόντων...».

Έχεις παίξει μπάσκετ στην Ιταλία, την Αυστραλία, τη Λιθουανία, την Τουρκία και πλέον στη Λιθουανία. Σε ποιο μέρος ένιωσες ότι ταίριαξες καλύτερα;

«Θα έλεγα στη Λιθουανία. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, εκεί έμαθα πραγματικά το ευρωπαϊκό στιλ μπάσκετ, εκεί είχα την ευκαιρία να παίξω για έναν θρύλο, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Έμαθα πολλά στη Ζάλγκιρις, είχα εξαιρετικούς συμπαίκτες και βελτιώθηκα σαν παίκτης. Πλέον θέλω να πετύχω στη Βαλένθια, όλα είναι εξαιρετικά μέχρι στιγμής».

Φαίνεται η σχέση σου με τη Ζάλγκιρις αφού έχεις κρατήσει ως cover photo στην fan page σου στο Facebook τη γεμάτη Zalgirio Arena..

«Ναι ναι, πρέπει να την αλλάξω κάποια στιγμή».

Η πρώτη χρονιά σου στη Ζάλγκιρις ήταν πραγματικά δύσκολη, στη συνέχεια όμως έκανες την breakout season κι απέδειξες ότι μπορείς να τα καταφέρεις στο σύστημα του Σάρας και ότι ανήκεις στην EuroLeague...

«Ο κόουτς απλώς επέμεινε να κάνω το παιχνίδι μου και ότι κάποια στιγμή θα βρω τον ρόλο και την ταυτότητα μου. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και το μεταφέρει στους παίκτες του, επομένως δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τον ακολουθήσεις».

Σε ό,τι αφορά την Εφές, κάνατε πράξη το «started from the bottom, now we're here...» και από το χειρότερο ρεκόρ στην EuroLeague, φτάσατε ως τον τελικό του Final 4! Υπάρχει εξήγηση;

«Την πρώτη χρονιά συνέβησαν παράξενα πράγματα, δεν βρήκαμε ποτέ χημεία, είχαμε τραυματισμούς ενώ κάποιοι παίκτες δεν προσαρμόστηκαν. Πέρσι απλώς... ταιριάξαμε. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, είχαμε εξ αρχής τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στο Final 4 και τα καταφέραμε. Ήταν το τέλειο σενάριο»!

Πλέον η Βαλένθια θα καταφέρει να κάνει θόρυβο στην EuroLeague;

«Ναι, το πιστεύω ότι μπορούμε. Συνεχίζουν κάποια παιδιά από την ομάδα που κατέκτησε πέρσι το EuroCup, υπάρχουν έμπειροι παίκτες και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός θα είναι επιτυχημένος. Θέλουμε να κάνουμε μια δυνατή σεζόν και να περάσουμε στα playoffs».

Πώς υποδέχθηκες την είδηση της αποχώρησης του Ντέιβιντ Μπλατ από τον Ολυμπιακό;

«Ο κόουτς Μπλατ είναι ένας θρυλικός προπονητής, με μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη ότι έφυγε έπειτα από ένα παιχνίδι, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς».

Πώς βλέπεις το εφετινό «πείραμα» του Ολυμπιακού;

«Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί. Αν πάει καλά, κι άλλες ομάδες θα αντιγράψουν την στρατηγική του Ολυμπιακού. Υπάρχει μαι παράξενη κατάσταση με την ελληνική λίγκα, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να παίζει μόνο ένα ματς την εβδομάδα. Ίσως βγει σε καλό, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει».