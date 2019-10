Κιθ Γκλας: «Ο Σκάιλς ήρθε σε επαφή με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, ο Σκοτ Σκάιλς προτάθηκε και από ό,τι επιβεβαιώνει ο ατζέντης του ήρθε σε επαφή με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο Άντριαν Βονιαρόφσκι μίλησε με τον Κιθ Γκλας ο οποίος του επιβεβαίωσε την επαφή... «ο Σκοτ Σκάιλς ήρθε σε επαφή ώστε να αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Μπλατ στον πάγκο του Ολυμπιακού. όπως ανέφερε ο ατζέντης του. Κιθ Γκλας στο ESPN. Ο Σκάιλς προπόνησε τέσσερις ομάδες στο ΝΒΑ με τελευταία τους Ορλάντο Μάτζικ το 2016. Τον ενδιαφέρει ακόμη να κοουτσάρει πρόσθεσε ο Γκλας» γράφει στο twitter.

Scott Skiles has been contacted about his interest in replacing David Blatt as coach of Greece’s Olympiakos, his agent Keith Glass tells ESPN. Skiles has coached four NBA teams, most recently with Orlando in 2016. “Coaching still interests Scott,” Glass said.

