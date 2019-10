Μετά τον Γκουστάβο Αγιόν, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης «χάνει» και τον Αντρέι Ζούμπκοφ.

Ο Ρώσος φόργουορντ τραυματίστηκε στον προσαγωγό, στην πρεμιέρα με την Άλμπα Βερολίνου κι υπεβλήθη σε πολλές εξετάσεις, τόσο στη χώρα του, όσο και στη Γερμανία. Ο παίκτης θα πάρει και τρίτη ιατρική γνώμη για την κατάστασή του, ωστόσο το σίγουρο είναι πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Off έχει τεθεί για τρεις εβδομάδες και ο 30χρονος σέντερ, Αντόν Πούσκοφ.

We wish @zenitbasket players @AyonGustavo, Anton Pushkov and @k1x1k1 a speedy recovery and fast return to the court.

Get well soon guys! pic.twitter.com/qX8Xy7mfUP

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) October 8, 2019