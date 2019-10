Ολυμπιακός: Πακέτο εισιτηρίων για Οκτώβριο και Νοέμβριο

Η ενημέρωση αναφέρει, «H Euroleague ξεκίνησε, η πρώτη μάχη χάθηκε, όμως, ο… πόλεμος μαίνεται. Και για να κερδηθεί, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη όλους τους «πολεμιστές» του και κυρίως τον πύρινό του κόσμο!

Πάρε και εσύ θέση στην εξέδρα και στήριξε με τη δύναμη της φωνής σου την ευρωπαϊκή προσπάθεια της ομάδας μας, σε μια ιστορική χρονιά. # TOGETHER WE FIGHT

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προγραμματισμό των φιλάθλων, η Διεύθυνση των εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 08/10/2019 θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κανονικής Περιόδου της Turkish Airlines Euroleague για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ και ΝΟΕΜΒΡΙΟ!

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση σε πρώτη φάση, είτε μέσω του www.olympiacosbc.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 210 8938007.

Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

11/10/2019 OLYMPIACOS BC – VALENCIA BASKET 21:30

18/10/2019 OLYMPIACOS BC – ZENIT ST PETERSBURG 21:30

01/11/2019 OLYMPIACOS BC – MACCABI FOX TEL AVIV 21:30

07/11/2019 OLYMPIACOS BC – ANADOLU EFES ISTANBUL 21:30

15/11/2019 OLYMPIACOS BC – ZALGIRIS KAUNAS 21:30

29/11/2019 OLYMPIACOS BC – AX ARMANI EXCHANGE MILAN 21:30

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους παραπάνω αγώνες θα ξεκινήσει από την ΤΡΙΤΗ 08/10/2019 και ώρα 10:00.

Για τα επιπλέον εισιτήρια που θα διατίθενται ανά αγώνα, θα βγαίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Όσο αφορά τον Αγώνα με την Valencia Basket της 11/10/2019 και ώρας 21:30 τα εκδοτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας θα λειτουργούν την Πέμπτη 10/10/2019 από τις 10:00 – 18:00 και την Παρασκευή 11/10/2019 από τις 10:00 έως και την ώρα έναρξης του αγώνα.

Στήριξη διαρκείας!

Παράλληλα συνεχίζεται η διάθεση των καρτών διαρκείας, οι οποίες προσφέρουν στους κατόχους τους μοναδικά προνόμια!

BWIN – Mεγάλος Χορηγός

Κάθε κάτοχος διαρκείας θα λάβει δύο μοναδικά δώρα από την bwin, τον Μεγάλο Χορηγό της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός.

• EuroLeague TV Pass by bwin (όχι όλες οι κατηγορίες)

• Bwin Card Wallet

Τράπεζα Πειραιώς

Απόκτηση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09

(για νέους κατόχους)

Κάθε νέος κάτοχος της Olympiacos B.C. World Mastercard κερδίζει:

- Μία φανέλα της ομάδας.

- Δύο (2) εισιτήρια για έναν εντός έδρας αγώνα.

- Συμμετοχή σε αποκλειστικό Meet & Greet Event με τον Κώστα Παπανικολάου.

Επιπλέον, συμμετέχει αυτόματα σε κλήρωση όπου 5 τυχεροί νικητές μαζί με έναν φίλο τους θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη μαζί με την ομάδα, για έναν εκτός έδρας αγώνα.

Αγορά κάρτας διαρκείας με χρήση πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard, έως 30/09

- Έως 8 άτοκες δόσεις για την πληρωμή της κάρτας διαρκείας.

- 10% έκπτωση σε όλες τις τιμές της κάρτας διαρκείας.

- Συμμετοχή σε κλήρωση όπου 30 τυχεροί (νέοι ή υφιστάμενοι) θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους έως €300.

Volton

Είσαι κάτοχος διαρκείας;

Επίλεξε τώρα το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Red Power, σχεδιασμένο ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, και απόλαυσε τιμή χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος αλλά και επιπλέον έκπτωση συνέπειας 7%!

Και ακόμα, προνόμια αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας:

- Έκπτωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό!

- Δώρο polo μπλουζάκι Red Power!

- Δώρο καπέλο με τις υπογραφές των αγαπημένων σας παικτών!

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ

Parex / Official License

• Έκπτωση 10% στον κάθε κάτοχο με επίδειξη της κάρτας διαρκείας του στο ταμείο των καταστημάτων.

• Για online παραγγελίες επικοινωνήστε με την Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός στο 210 45 27 600.

Σημεία Πώλησης

Ιπποκράτους 1, Αθήνα

Αγίου Μάρκου 12, Αθήνα

Κύπρου 59, Γλυφάδα

Συντ. Δαβάκη 58, Καλλιθέα

Ομήρου 41-43, Νέα Σμύρνη

Ταξιαρχών 85, Κορυδαλλός

Τιτάνων 27, Ελληνικό

Τσαμαδού 25, Πειραιάς

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 103, Μενίδι

Χελμού 19, Άγιος Στέφανος

Ερμού 36, Χαλκίδα

Κούμα 34, Λάρισα

Palamaiki / Official License

• 20% έκπτωση στις τιμές λιανικής στο σύνολο των προϊόντων της εταιρείας, με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας στο ταμείο.

• Εξαιρούνται τα προϊόντα προσφοράς καθόσον προσφέρονται με μεγαλύτερη έκπτωση του 20%.

• Η έκπτωση δεν ισχύει στις περιόδους των εκπτώσεων.

Σημεία Πώλησης

Koλοκοτρώνη 55 και Τσαμαδού, Πειραιάς

Αθηνάς 55 και Ξενοφώντος, Κορυδαλλός

Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 127, Καλλιθέα

Λεωφ. Ηρακλείου 233, Νέα Ιωνία

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Όλες οι κατηγορίες των VIP

• Valet Parking

• VIP Parking

• VIP Lounge Access by bwin

• Ειδική τηλεφωνική γραμμή VIP Line

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν

• Δώρα - προνόμια χορηγών

Εxecutive A

• VIP Entrance

• Parking A

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν

• Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

Εxecutive Β

• Parking B

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν • Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

Tμήματα Club 1/2/3/Central 1

• EuroLeague TV Pass 2019-20 by bwin δωρεάν • Δώρα - προνόμια χορηγών

• Άλλα πολλά προνόμια

Η διάθεση των καρτών διαρκείας γίνεται από τα γραφεία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας), από το www.olympiacosbc.gr, καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο στο 2108938007.

Οι εναπομείνασες θέσεις βρίσκονται στα τμήματα:

Exec. A 107/108/109 (Τιμή εισιτηρίου 1.000€) περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Exec. B 206/210 (Τιμή εισιτηρίου 650€)

Central 1 308/324 (Τιμή εισιτηρίου 320€)

Club 3 222/227 (Τιμή εισιτηρίου 320€)

Club 4 228/229/230 (Τιμή εισιτηρίου 270€)

Central 2 306/310/322/326 (Τιμή εισιτηρίου 190€)

Θύρες 5 και 6 (Τιμή εισιτηρίου 110 €)

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και συνεχίζουμε».