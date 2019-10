Χάνει Ολυμπιακό ο Αγιόν με κάταγμα στη μύτη (pic)

Ο Γκουστάβο Αγιόν υπέστη κάταγμα στη μύτη και έτσι ο Τζουάν Πλάθα θα στερηθεί της παρουσίας του.

Ο Μεξικάνος σέντερ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15 μέρες και εν συνεχεία θα αγωνιστεί με ειδική μάσκα.

Η Ζενίτ δε θα τον έχει στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό.

Injury alert

Gustavo Ayon's broken nose will keep him out for 1-2 weeks, he's now waiting for his facial mask.

Andrey Zubkov made 3 medical tests in Germany and Russia and now is waiting for the results. He's out for a few months. We'll keep you updated.

Get well soon, guys!

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 7, 2019