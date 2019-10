Φαίνεται πως ασχολείται με το Μοto GP ο Πιέρ Οριόλα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ είναι πρωταθλητής για το 2019 μετά τη νίκη του στην Ταϊλάνδη και ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έστειλε τα συγχαρητήρια στον συμπατριώτη του.

Δείτε το video της Euroleague

Congratulations to @marcmarquez93 on becoming the 2019 @MotoGP World Champio

We have some people who want to congratulate you...

@PierreOriola pic.twitter.com/Fn6T8DKnJT

— EuroLeague (@EuroLeague) October 6, 2019