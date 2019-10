Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γιατί να διαφέρει και η κακή από αυτόν τον κανόνα;

Τα δείγματα γραφής του Ολυμπιακού στα φιλικά προετοιμασίας είχαν αναδείξει δεκάδες προβλήματα τα οποία τα σκέπαζε συνεχώς ένα «μας έλειπαν παίκτες και δεν κάναμε προπονήσεις μαζί».

Εδώ κι ένα μήνα τονίζω την ανάγκη για απόκτηση ενός γκαρντ και ενός σέντερ. Οι περισσότεροι έχουν την ίδια άποψη.

Πώς διάολο γίνεται να μην το βλέπει ο Μπλατ και οι συνεργάτες του αυτό;

Μεταξύ μας, περισσότερους από δύο θέλει, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές.

Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα χωρίς ταυτότητα, χωρίς φιλοσοφία. Κάποτε είχε σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του, τώρα δεν έχει τίποτα.

Ο Ολυμπιακός που θα έτρεχε έβγαλε έναν αιφνιδιασμό.

Ο Ολυμπιακός που θα σούταρε είχε 4/17 τρίποντα και 15/23 βολές.

Ο Ολυμπιακός που θα έπαιζε άμυνα, είχε παίκτες στο παρκέ που δεν ήξεραν τι έκαναν στο πίσω μέρος του παρκέ.

Ο Ολυμπιακός που θα διάβαζε, έπαιξε μπάσκετ στην τύχη.

Ο Μπλατ επέλεξε να αλλάξει όλη την βασική πεντάδα σε διάστημα 45 δευτερόλεπτων και έτσι το 10-17 πήγε περίπατο. Βασικά και η ομάδα περίπατο πήγε…

Παίκτες ξενερωμένοι. Άλλοι με την απόδοσή τους, άλλοι με τον χρόνο συμμετοχής τους. Ο προπονητής πήρε τάιμ άουτ στα 17’’ μπας και ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με την Βιλερμπάν στην 16η θέση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά…

Για να κλείσω το αγωνιστικό κομμάτι των σκέψεών μου, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί έπαιξαν ταυτόχρονα τόσο λίγο οι Σπανούλης, Παπανικολάου, Πρίντεζης και Μιλουτίνοφ.

Ειδικά ο Σπανούλης με τον Πρίντεζη έπαιξαν ελάχιστα μαζί.

Το αντίθετο θα περίμενα, ειδικά από την στιγμή που η ομάδα προβληματίζει και οι Αμερικανοί της είναι σε άλλον κόσμο.

Στα δύσκολα, όταν θες να αγοράσεις χρόνο βάζεις τους παλιούς μαζί.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Χρειάζονται αλλαγές. Μπόλντγουιν, Τσέρι, Κουζμίνσκας και Χαπ είναι επιπέδου Eurocup.

Αρκετοί από τους υπόλοιπους είναι παίκτες για συμπληρωματικό ρόλο στην Euroleague.

Ενδεχομένως να χρειάζονται κι άλλες αλλαγές και όποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλεί.

Προσέξτε τώρα… και να γίνουν αλλαγές θεωρώ πως η ομάδα είναι τόσο λανθασμένα δομημένη που και πάλι δέκατη και κάτω θα τερματίσει. Με την εικόνα στη Λυών η 10η θέση είναι τιμητική και συνάμα ευχής έργον…

«Λάθος δομημένο» ρόστερ είναι αυτό που έγραφα τις προάλλες. Χωρίς point guard (Μπόλντγουιν, Τσέρι είναι κατωτάτου επιπέδου), ένα σέντερ (Μιλουτίνοφ) και τέσσερα 4άρια (Πρίντεζης, Ρούμπιτ, Κουζμίνσκας, Βεζένκοβ).

Ομάδα δηλαδή χωρίς «άσο» και με ένα σέντερ μόνο.

Το έχω γράψει και θα το ξαναγράψω. Δεν είναι κακό μία χρονιά να μην έχεις την ποιότητα να διεκδικήσεις κάτι αξιόλογο. Κακό είναι να μην το καταλαβαίνεις. Κακό είναι να νομίζεις ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι.

ΥΓ: Τέσσερα συνεχόμενα γκολ-φάουλ είναι για λύπηση και δείχνουν έλλειψη συγκέντρωσης.

Τέσσερα airball είναι για λύπηση.

Το lay up του Τσέρι με την μπάλα να φεύγει πάνω από το ταμπλό δεν είναι για λύπηση, είναι για γέλια.

ΥΓ 2: Τι θα σκεφτόταν ο Ντέιβιντ Ρίβερς βλέποντας τον Τσέρι και τον Μπόλντγουιν να καθοδηγούν τον Ολυμπιακό;

ΥΓ 3: Δεν ξέρω τι πόνεσε περισσότερο. Τα μάτια μου ή η ψυχή μου με αυτό που είδα.. Εχω 100.000 πράγματα που θέλω να γράψω.

ΥΓ 4: 4000 down, 153 to go.