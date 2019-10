Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ένας από τους μεγαλύτερους clutch players στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και βάλθηκε να το αποδείξει και στην αναμέτρηση με την Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» πρόλαβε το χρονόμετρο και ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση.

New season, same Spanoulis



knocking down shots at the buzzer, usual!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7MkskgCxCQ

— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2019