Στο παιχνίδι της Μπασκόνια με την Ζάλγκιρις στην «Zalgirio Arena», ο Γιουσουφά Φολ έκρυψε τον... ουρανό από τον παίκτη της Ζάλγκιρις απλώνοντας τα τεράστια χέρια του.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση.

