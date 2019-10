Μέχρι να κάνει το ντεμπούτο του με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Αργεντινός φόργουορντ μετρούσε μόλις ένα τρίποντο, σε 144 εμφανίσεις στην Euroleague με την Τάου Θεράμικα.

Στην πρεμιέρα των Ιταλών με την Μπάγερν στο Μόναχο, ο Σκόλα έκανε κάτι... ασύλληπτο, αφού σε 20 λεπτά μέτρησε δύο τρίποντα!

Δείτε το όμορφο buzzer beater που έβαλε, για να στείλει τις ομάδες με το 42-34 στα αποδυτήρια.

.@LScola4 with the trey to beat the buzzer

His second three pointer of the game and third of his EuroLeague career, in his 145th appearance #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I3CTZirlEY

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019