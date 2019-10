Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα της EuroLeague και η συνεργασία των Φριντέτ - Παπαγιάννη έβγαλε ένα όμορφο highlight στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Δείτε τη φάση

New boy @jimmerfredette making some slick passes out here! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zfszTdayIl

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019