Μπάγερν - Αρμάνι: Ο Ροντρίγκεθ άρχισε να... σερβίρει για καρφώματα! (vid)

Μετά από δύο σεζόν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Ροντρίγκεθ συνεχίζει στην Euroleague με άλλη φανέλα.

Ο «Chacho» φόρεσε την εμφάνιση της Αρμάνι και ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο έχει εντυπωσιάσει κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, για την 1η αγωνιστική.

Δείτε την πάσα που έδωσε για το ωραίο κάρφωμα του Ταρζέφσκι

.@SergioRodriguez is already feeling at home with @OlimpiaMI1936

The Alley-Oop assist for Kaleb Tarczewski was a thing of beauty #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7bB72u12Oq

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019