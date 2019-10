Την ημέρα που θα δοθεί το πρώτο τζάμπολ της φετινής διοργάνωσης, ο Ιταλός φόργουορντ έγραψε στα social media: «Η EuroLeague ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Περίεργο το συναίσθημα να μην αποτελώ μέρος της. Καλή τύχη στην προηγούμενη ομάδα μου, τη Φενέρμπαχτσε για αυτό το μακρινό ταξίδι!»

Δείτε την ανάρτησή του.

@EuroLeague is about to start

Strange feeling for me not to be a part of it

Good luck to my former team @FBBasketbol for this long journey!#NeverEnough

— Nicolò Melli (@NikMelli) October 3, 2019