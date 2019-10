Η Μπάγερν δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Αρμάνι κι έχοντας καλύτερα ποσοστά στα σουτ και τις βολές, υπερασπίστηκε ως όφειλε την έδρα της (78-64).

Η ομάδα του Μιλάνο προσπάθησε να επιστρέψει στο τέλος (63-60, 35'), αλλά οι Γερμανοί βρήκαν πολύ γρήγορα απαντήσεις, για να κάνουν σερί και να φτάσουν στη νίκη.

Στα highlights της βραδιάς, η επανεμφάνιση του Λουίς Σκόλα στα παρκέ της Euroleague. Ο Αργεντινός φόργουορντ στο ντεμπούτο του με την Αρμάνι ήταν κορυφαίος για την ομάδα του με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ροντρίγκεθ (14π., 6ασ., 3ρ.) και Ντέλα Βάλε (10π.) προσπάθησαν να βοηθήσουν την Αρμάνι.

Το ματς

Η Μπάγερν προηγήθηκε γρήγορα στο σκορ (10-3, 3'), αλλά η Αρμάνι με τους Σκόλα, Μακ, Ουάιτ και κυρίως τον Ροντρίγκεθ επέστρεψε, πέρασε μπροστά (17-19, 8') και κράτησε το προβάδισμα στο δεκάλεπτο (22-23). Οι γηπεδούχοι, όμως, ανέβασαν και πάλι στροφές και με σερί 15-0 (από 22-25, 11'σε 37-25, 15') πήραν τον έλεγχο, με τον Σκόλα να μειώνει στη λήξη της δεύτερης περιόδου με τρίποντο (42-34, 20').

Η Μπάγερν είχε βρει το ρυθμό της και, παρόλο που οι Ιταλοί προσπάθησαν να μειώσουν και να απειλήσουν (52-46, 27'), δεν βρήκε αντίσταση για να πάει στο 61-50 στο 30'. Η Αρμάνι, όμως, δεν εγκατέλειψε και με τους Ροντρίγκεθ, Μπιλίγκα και Ντέλα Βάλε πλησίασε κι άλλο (61-59, 35'). Η ομάδα του Μονάχου, όμως, βρήκε άμεσα «απαντήσεις», έκανε σερί 7-0 και πανηγύρισε τη νίκη (78-64).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπάγερν είχε καλύτερα ποσοστά σε σουτ και βολές, πήρε 14 πόντους στον αιφνιδιασμό (η Αρμάνι μόλις 2) κι έπαιξε καλύτερη άμυνα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λούτσιτς μέτρησε 18 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Ντζέντοβιτς είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Γκρεγκ Μονρό πήρε 10 ριμπάουντ και ο Μάοντο Λο πρόσθεσε 12 πόντους.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μορασκόνι σε 17:23 είχε 0/4 τρίποντα, ενώ έχασε την ευκαιρία για ισοφάριση με το σκορ στο 63-60 (35').

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ντέλα Βάλε έκανε το 63-60 στο 35', αλλά η Μπάγερν με τους Ραντόσεβιτς, Νέλσον, Λούτσιτς και Μπαρτέλ (70-60, 37') έβαλε... τέλος στις ελπίδες των Ιταλών για ανατροπή.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπάγερν τα αμυντικά ριμπάουντ, η Αρμάνι τα 4/22 τρίποντα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το φόλοου του Λούτσιτς στον Ντζέντοβιτς!

Was that going in already Lucic

Guess he had to make sure in Emphatic fashion #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Fv6mdeNaoZ

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019