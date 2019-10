Ο Ολυμπιακός για να νικήσει στην πόλη του «Μικρού Πρίγκηπα» πρέπει να...

Ο Ολυμπιακός ξεκινά το φετινό του ταξίδι στην Euroleague από τη Λυών.

Η πόλη είναι γνωστή λόγω του Αντουάν ντε Σαιντ Εξιπερί, του συγγραφέα του «Μικρού Πρίγκηπα», ενώ στο κέντρο της πόλης δεσπόζει το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Interpol!

Ο Ολυμπιακός όμως δεν ήρθε για τουρισμό. Θεωρητικά πιστεύω πως είναι από τα παιχνίδια που ήθελαν για πρεμιέρα οι Πειραιώτες. Ανέκαθεν πίστευα πως η πρώτη αγωνιστική στο ΣΕΦ κουβαλά μαζί αρκετό άγχος.

Από τη στιγμή που μου αρέσει το έκτος έδρας ξεκίνημα, 100 φορές με τη Βιλερμπάν παρά με κάποιο μεγαθήριο.

Και φέτος υπάρχουν πολλά μεγαθήρια…

Το αυριανό ματς εξαρτάται από τους «ερυθρόλευκους» και όχι από τους Γάλλους. Αν οι παίκτες του Μπλατ κάνουν 2-3 απλά πράγματα στο παρκέ τότε θα επιστρέψουν με τη νίκη στις αποσκευές τους.

Η Βιλερμπάν επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια. Αυτό από τη μία πλευρά φέρνει μαζί έναν άκρατο ενθουσιασμό, από την άλλη όμως φέρνει και απειρία.

Αν το παιχνίδι «στραβώσει» για τους Γάλλους, νομίζω πως δε θα βρουν τρόπο να διαχειριστούν την κατάσταση και να αντιδράσουν. Θα μου πει κάποιος «και μπορεί ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί κάτι ανάλογο»;

Ναι, μπορεί. Αρκεί ο Μπλατ να εμπιστευτεί τους παίκτες που έχουν «εικόνες» από ευρωπαϊκά ματς. Γενικά πιστεύω πως πρέπει στο αρχικό πλάνο να υπάρχει μικρό rotation και εν συνεχεία αν το επιτρέψει η εξέλιξη του σκορ, να προσθέσει κι άλλους παίκτες.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΑΝ…

Μπορεί η φετινή σεζόν να είναι ιδιαίτερη και μικρότερων απαιτήσεων, αλλά δε θα αλλάξω και τα πάντα. Χωρίς επίσημο ματς μέχρι τώρα, η ενότητα για το «τι πρέπει να κάνουν» οι Πειραιώτες στη Λυών ώστε να ξεκινήσουν νικηφόρα τη διοργάνωση, δεν μπορεί να έχει μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως ούτε καν υποφερτή… (όχι, ότι τα πετυχαίνω και μετά από κάποιες αγωνιστικές, αλλά λέμε τώρα).

Επειδή μου αρέσει θα προχωρήσω σε κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δικό μου μυαλό, τα οποία ενδεχομένως να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Το 35% στο τρίποντο θα μπορούσε να είναι και copy paste. Μπορεί το συγκεκριμένο νούμερο να μην θεωρείται υψηλό, ωστόσο για το συγκεκριμένο ματς θα είναι ικανοποιητικό. Αυτό το αναφέρω διότι πιστεύω πως ο Μπλατ έχει κατά νου να ακουμπήσει πολλές φορές τη μπάλα στους ψηλούς του.

Αυτομάτως Μιλουτίνοφ, Πρίντεζης και Ρούμπιτ (Βεζένκοβ και Κουζμίνσκας παίζουν πιο μακριά από το καλάθι) θα έχουν ευκαιρία να σκοράρουν αρκετά. Αυτομάτως το ποσοστό στο δίποντο θα ανέβει, κάτι το οποίο κάνει ικανοποιητικό το 35% πίσω από τα 6.75.

Ένας άλλος τομέας που θα διαδραματίσει ρόλο είναι οι πόντοι από δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή οι πόντοι από επιθετικά ριμπάουντ.

Η Βιλερμπάν διαθέτει παίκτες με αθλητικότητα και όλοι σχεδόν, πηγαίνουν στη διεκδίκηση του επιθετικού ριμπάουντ. Στον Ολυμπιακό θα πρέπει να κάνουν καλή δουλειά στο box out και να μην επιτρέψουν πολλά καλάθια δεύτερης ευκαιρίας στον αντίπαλο.

Αν ο Ολυμπιακός δεχτεί μέχρι 8-10 τέτοιους πόντους, θα είναι καλά.

Θα ολοκληρώσω με τις ασίστ. Ο Ολυμπιακός από τις αρχές της σεζόν παρουσιάζει πρόβλημα στη δημιουργία. Κάποτε δεν έπεφτε κάτω από τις 17-18 ασίστ και φέτος (μέχρι τώρα) απέχει από αυτό το όριο.

Αν καταφέρουν και το φτάσουν, τότε θα έχουν κάνει τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη.

Η χρονιά ξεκινά, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει προβλήματα και οι πρώτες δικές μου (και όχι μόνο) εκτιμήσεις τον φέρνουν εκτός playoffs.

Ο Μπλατ έχει ξεκαθαρίσει πως φέτος θα βάζουν σύντομους στόχους και θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» πάνω σε αυτούς ώστε κάποια στιγμή όταν μπει η διοργάνωση στην τελική της ευθεία να φορτσάρουν και όπου βγει…

Ο πρώτος αυτός βραχυπρόθεσμος στόχος που έχουν θέσει εικάζω πως είναι να ξεκινήσουν τη διοργάνωση με 3-0. Να νικήσουν δηλαδή στη Λυών και ακολούθως τα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ κόντρα σε Βαλένθια και Ζενίτ. Για να δούμε…

ΥΓ: Η σεζόν θα είναι δύσκολη. Οπλιστείτε με υπομονή και καλή διάθεση διότι θα χρειαστεί. Η ομάδα έχει ανάγκη τον κόσμο της.

ΥΓ 2: 3991 down, 162 to go.