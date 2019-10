Οι Λιθουανοί δεν αφήνουν ποτέ μόνη της την ομάδα τους και η Ζαλγκίρις Κάουνας έχει αποδείξει ότι έχει ένα από τα καλύτερα κοινά της Euroleague.

Στον πρώτο αγώνα της σεζόν κόντρα στην Μπασκόνια (4/10) για ακόμα μια φορά η «Zalgirio Arena» θα είναι κατάμεστη, αφού η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε και πάλι sold out.

That's how we do it! Zalgiris will start their @EuroLeague campaign in a SOLD OUT @ZalgirioArena! pic.twitter.com/vUbRJ2Jvr9

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 3, 2019