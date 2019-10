Μπορεί το αγαπημένο νούμερο του Αργεντινού σταρ να είναι το «4» ωστόσο στη νέα σελίδα της καριέρας του επέλεξε το «40»!

Ίσως γιατί τον Απρίλιο του 2020 θα κλείσει 40 χρόνια ζωής και ήθελε να το συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο. Πληροφοριακά, πάντως, το «4» ήταν διαθέσιμο εάν και εφόσον το ήθελε!

Who is number 40?



Luis Scola is OUR number 40! #insieme #Scola @LScola4 pic.twitter.com/1jInIs1qXI

