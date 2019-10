Πρώτη και καλύτερη; Το ντέρμπι των «αιωνίων» Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ την 12η αγωνιστική και δη στις 6 Δεκεμβρίου.

Το Άλμπα Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου και φυσικά το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ακολουθούν...

Which fierce rivalry are you looking forward to most this season? #GameON pic.twitter.com/FPG9aH72c8

— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2019