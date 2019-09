Με ένα ευχάριστο βίντεο, ο Αργεντινός φόργουορντ χαιρέτισε τους φίλους της Αρμάνι κι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σεζόν,

«Τι κάνετε; Είμαι ο Λουίς Σκόλα. Έφτασα στο Μιλάνο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Τα λέμε σύντομα!», ήταν το μήνυμά του.

Luis Scola has landed in Milan: "I'm very excited to be here, I want to say hi to all the fans. See you soon!"

