Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση βρίσκεται προ των πυλών και οι Νικ Καλάθης και Γιώργος Πρίντεζης φιγουράρουν στην παραλλαγή του Casa de Papel, φορώντας τις κόκκινες στολές για την Τέλεια Ληστεία με στόχο το τρόπαιο της EuroLeague.

Οι δυο παίκτες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού μαζί με τους άλλους σταρ της EuroLeague, μπροστά από τις μάσκες του Νταλί.

Time to go to work #GameON pic.twitter.com/tbaRt03d8L

— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2019