Μακάμπι: Θέλει playoffs με Ουίλμπεκιν (vid)

Η έλευση του Γιάννη Σφαιρόπουλου στη Μακάμπι παραλίγο να φέρει τους Ισραηλινούς στα playoffs, αφού ο Έλληνας τεχνικός έκανε εξαιρετική δουλειά.

Ανέλαβε μια ομάδα που ήταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και λίγο έλειψε να την οδηγήσει στην postseason.

Η Euroleague στάθηκε στην προσπάθεια της Μακάμπι τη φετινή σεζόν και ξεχώρισε τον Ουίλμπεκιν.

Just missed out on the playoffs last season @MaccabitlvBC will hope @scottiew_5 can take lead them there this season#GameON pic.twitter.com/2K1kj50oc9

— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2019