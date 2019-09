Στην TΣΣΚΑ θα αγωνίζεται φέτος ο Μάικ Τζέιμς.

Η Euroleague στάθηκε στον Αμερικανό γκαρντ μέσω video και αναρωτήθηκε αν θα μπορέσει να επαναλάβει τις περσινής εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Με την Αρμάνι είχε κάνει θραύση σε σκοράρισμα και ranking.

Will @TheNatural_05 replicate his form from last year and help the champions go back to back?#GameON pic.twitter.com/GfVdb03jot

— EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2019