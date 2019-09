Κέβιν Πάντερ και Μπράντον Πολ έκλεψαν την παράσταση στη media day του Ολυμπιακού για τη Euroleague.

Οι δυο παίκτες των Πειραιωτών... τρέλαναν κόσμο με το υπέροχο χορευτικό τους.

Είναι απίθανοι τύπου και συνεργάστηκαν άψογα και στο χορό. Μάλλον έκαναν την προπόνηση τους για να είναι έτοιμοι.

Απολαύστε τους

‘It’s the last Media Day today, any fresh content ideas?’

.... pic.twitter.com/DyuoK7QhP1

— EuroLeague (@EuroLeague) September 27, 2019