Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει media day για τον Oλυμπιακό και εκεί έκανε το... κομμάτι του ο Μπράντον Πολ.

Ο παίκτης των Πειραιωτών έδειξε την ικανότητα στην ντρίμπλα και έστειλε μήνυμα στους αντιπάλους του για τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Dribbling some on The photo shooting like.. @BPpic.twitter.com/GJ2gEHxSSg

— EuroLeague (@EuroLeague) September 27, 2019