Ράις: «Ανυπομονώ για το πρώτο παιχνίδι και τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει την media day της Euroleague και οι παίκτες του είναι πανέτοιμοι και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Πρώτος και καλύτερος ο Ράις, που είναι ανυπόμονος για το πρώτο ματς και θέλει να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα των οπαδών της ομάδας του.

«Ετοιμαζόμαστε για την σεζόν, ανυπομονώ για τους οπαδούς μας να μας δείξουν πως μπορούν να φτιάξουν σπουδαία ατμόσφαιρα, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε καλά».

@ReseRice4 has something to say #ELMediaDay pic.twitter.com/JTe6SdSsXK

— EuroLeague (@EuroLeague) September 26, 2019