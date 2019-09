Ζαλγκίρις: Το «F*ck cancer» στα παπούτσια του Πέρεζ για τον πατέρα και τον παππού του (pics)

Ο 26χρονος παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έμαθε πως τόσο ο πατέρας του, όσο και ο παππούς του, πάσχουν από καρκίνο και την 1η αγωνιστική της λιθουανικής λίγκας θέλησε να περάσει το μήνυμά του.

Το «F*ck cancer» που έγραψε στα παπούτσια του ήταν αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον, κι όχι η άνετη νίκη της ομάδας του (81-47).

Μετά από αυτά τα άσχημα μαντάτα, το μέλλον του στην ομάδα του Κάουνας είναι αμφίβολο, παρόλο που οι άνθρωποι της θέλουν να μείνει.

«Κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να τον υποστηρίξουμε και να τον κάνουμε να νιώσει καλά στο Κάουνας. Δεν έχουμε πρόβλημα με την προσπάθειά του ή τις αντιδράσεις του. Αλλά η κατάστασή του είνα θλιβερή», ανέφερε σχετικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Alex Perez made it clear how he feels about his family health issues. He wrote "F**k cancer" on his shoes before the LKL game tonight. pic.twitter.com/FJqbHrvwB8 — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 25, 2019

Sarunas Jasikevicius added that it's up to Alex, if he will stay in Zalgiris: "We do everything in our power to support him and make him feel good here in Kaunas. We have no problems with his effort or actions. But his situation is invidious." — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 25, 2019