ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Με το Νο5 ο Τζέιμς, το Νο13 ο Στρέλνιεκς και το Νο31 ο Κουφός (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε στον αριθμό που φόραγε στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (Νο5), ενώ ο Στρέλνιεκς δεν αποχωρίστηκε το Νο13.

Το Νο41 ήταν «πιασμένο» από τον Κουρμπάνοφ κι έτσι ο Κουφός κατέληξε στο Νο31.

Αναλυτικά:

3. Μπολομπόι

4. Κομένκο

5. Τζέιμς

7. Ούκοβ

11. Αντόνοβ

13. Στρέλνιεκς

17. Βόιτμαν

20. Βορόντσεβιτς

21. Κλάιμπερν

23. Χάκετ

28. Λοπάτιν

30. Κουλάγκιν

31. Κουφός

32. Χίλιαρντ

41. Κουρμπάνοφ

42. Χάινς

84. Μπέικερ

Игровые номера наших парней в сезоне-2019/20

Here is CSKA squad 2019/20 with jersey numbers#CSKAbasket pic.twitter.com/BRceYkEBAw

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 24, 2019