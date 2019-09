Ο Σέλβιν Μακ δεν είναι ένας ακόμα «απλός» παίκτης... (pics & vids)

Ο Σέλβιν Μακ πήγε το καλοκαίρι στην Αρμάνι Μιλάνο ως αντί - Μάικ Τζέιμς, αφού ο Έτορε Μεσίνα δεν υπολόγιζε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, και βρήκε τον «διάδοχό» του στο πρόσωπο του 29χρονου Αμερικανού.

Ο γεννηθείς στις 22/04/90 παίκτης πέρασε για πρώτη φορά φέτος τον Ατλαντικό για χάρη της ιταλικής ομάδας και θα ζήσει την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, μετά από οκτώ χρόνια στο ΝΒΑ (Ουίζαρντς, Σίξερς, Χοκς, Τζαζ, Μάτζικ, Γκρίζλις, Χόρνετς).

«Είμαι ενθουσιασμένος κι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου παρουσιάστηκε να έρθω εδώ κι ανυπομονώ να αρχίσει η χρονιά. Νομίζω πως θα κάνω απίστευτα πράγματα. Μπορώ να γίνω ο ηγέτης της ομάδας. Ήμουν ο ηγέτης σχεδόν σε όλες όσες ομάδες έχω παίξει», είχε δηλώσει στην Συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του, με τη λέξη «ηγέτης» να έχει πιο... βαρύ νόημα, όσον αφορά τα όσα κάνει εκτός παρκέ.

Ο Μακ είναι ένας ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, που βοηθά τα παιδιά της κοινωνίας του, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να εκπληρώσει ένα στόχο, που δεν έχει να κάνει με πρωτάθλημα, αλλά με... πτυχίο!

Η Euroleague Greece γράφει για το φιλανθρωπικό έργο του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος «είναι ένας άνθρωπος αξιαγάπητος και προσγειωμένος στη Γη, που ακολουθεί το όνειρό του», όπως αναφέρει η μητέρα του, αλλά και την αφοσίωση που δείχνει στο διάβασμα του, ενώ την ίδια στιγμή σε παροτρύνει να σκεφτείς θετικά!

«The Mack Foundation»

Ο Σέλβιν Μακ είχε την τύχη να «ξεφύγει» από το μέρος που μεγάλωσε, το Λέξινγκτον, χάρη στο ταλέντο του στο μπάσκετ, αλλά ποτέ δεν ξεχνάει από που είναι και ποιοι βρίσκονται πίσω.

Πολλά παιδιά από την περιοχή του δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο κι εκείνος τα βοηθάει με όποιο τρόπο μπορεί. Γι' αυτό ακριβώς ίδρυσε και το «The Mack Foundation», το οποίο «προωθεί την ενότητα, την ασφάλεια, την ευθύνη και την ευελιξία, μέσα από μια θετική ατμόσφαιρα για τη σημερινή νεολαία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα.

Στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων, ο Μακ έχει δωρίσει σχολικά είδη στα παιδιά του τόπου του, που δεν είχαν την οικονομική άνεση να τα αγοράσουν, πλήρωσε εισιτήρια για 70 παιδιά, για να δουν το «Black Panther» στον κινηματογράφο, ενώ κάνει και διαγωνισμούς εκθέσεων, δίνοντας χρηματικό αντίτιμο στον νικητή που θα γράψει την καλύτερη.

Επίσης, φροντίζει να διοργανώνει καμπ κάθε καλοκαίρι στο Λέξινγκτον, για να έρθουν κορίτσια και αγόρια κοντά στο μπάσκετ και να τους μάθει τα... μυστικά του.

«Πάντα είχα ανθρώπους να με προσέχουν και νιώθω πως μπορώ να κάνω το ίδιο, για να βοηθήσω άλλα παιδιά», είχε δηλώσει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Τα πρότυπα της ζωής του

Ο Σέλβιν Μακ είναι γιος του Σέλβιν Μακ Σίνιορ και της Βικτόρια Γκάι κι έχει δύο αδερφές, τη Σιέρα (24) και την Κιόνα (20). Σε διάφορα άρθρα του εξωτερικού, ο πατέρας του δεν υπάρχει πουθενά, ενώ αναφέρεται πως η μητέρα του τον μεγάλωσε μόνη της.

Στην όμορφη ηλικία των 16, η Βικτόρια έφερε στον κόσμο τον Σέλβιν και δεν σκέφτηκε λεπτό να τα παρατήσει. Αντιθέτως, παράτησε την υποτροφία που είχε από το Eastern Kentucky University κι ανέλαβε τις ευθύνες της. «Φρόντισα τον Σέλβιν και η εξέλιξη ήταν απίθανη!». Μεταξύ τους υπάρχει ένας ισχυρός και ξεχωριστός δεσμός και ό,τι είναι ο Σέλβιν σήμερα, το οφείλει στις αξίες που τού έδωσε η Βικτόρια.

«Κοιτούσα παλιές σχολικές φωτογραφίες και στην τρίτη τάξη ο Σέλβιν είχε γράψει πως ήθελε να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Είμαι πολύ ευλογημένη!», είχε πει η μητέρα του σε συνέντευξη στο «kentucky.com».

Η Βικτόρια επέστρεψε στο σχολείο και πλέον είναι υπεύθυνη στο Διαγνωστικό Κέντρο του Λέξινγκτον, ενώ στην ανατροφή του Σέλβιν έπαιξε ρόλο και η μητέρα της, Κριστίν, η οποία δεν είναι πια στη ζωή.

Απόντος, μάλιστα, του πατέρα, ο Σέλβιν βρήκε την πατρική φιγούρα που τού έλειπε στον προπονητή του στο High School, Τζον Ρίσι. «Ο Ρίσι ήταν πατρική φιγούρα στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό που μού δίδαξε ήταν ο σεβασμός και η δέσμευση. Μού έδειξε την έννοια της εργατικότητας και τι πρέπει να κάνεις κάθε ημέρα. Δεν είχε παιδιά και πάλι σηκωνόταν στις 06:45 για να βεβαιωθεί ότι στις 07:00 θα πάω στο γήπεδο. Είναι ένας καλό, γνήσιος άνθρωπος», είχε δηλώσει στην επίσημη ιστοσελίδα των Μάτζικ ο Μακ.

Παίρνεις κακό βαθμό στα μαθήματα; Χάνεις αγώνα!

Η Βικτόρια έδωσε... αγώνα για να μεγαλώσει σωστά τον Σέλβιν και θα τού έδειχνε από πολύ... νωρίς πως η ζωή είναι ακριβώς αυτό: Ένας αγώνας!

Η ιστορία πως η Βικτόρια τον άφησε εκτός από ένα παιχνίδι, επειδή εκείνος πήρε «Γ» σε ένα διαγώνισμα είναι... ξακουστή και πέρα ως πέρα αληθινή!

Όταν οι βαθμοί έφτασαν με email στη Βικτόρια, ο Σέλβιν ταξίδευε ήδη με το Bryan Station για το Louisville. «Τού είπα πως δεν θα παίξει σε αυτό το ματς, και αν έπαιζε, καλύτερα να το έκανε αξέχαστο, γιατί θα ήταν το τελευταίο του!», είχε πει αυστηρά.

Ο ίδιος συνέχιζε να της λέει πως ακόμα περνά το μάθημα και οι προπονητές του προσπάθησαν να τη μεταπείσουν, αλλά εκείνη ήταν ανένδοτη. Τού είπε πως ήξερε ότι ήταν πιο έξυπνος από ένα «C», το οποίο είναι κοντά στην κορυφή, αλλά και κοντά στον πάτο, και πως το «μέτριο» δεν ήταν επιλογή για εκείνον.

Ένα πτυχίο για τα παιδιά του

Έχοντας πάρει ένα τέτοιο... μάθημα, αξίες, αλλά και πειθαρχία, από την μητέρα του, ήταν αδύνατο για τον Σέλβιν να αφήσει μια δουλειά στην μέση. Ο 29χρονος γκαρντ μπορεί να πήγε κολέγιο για τρία χρόνια, αλλά ποτέ δεν πήρε το πτυχίο του. Τού είχαν μείνει 20 ώρες μαθημάτων, για να θεωρείται επίσημα απόφοιτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «IndyStar» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, ο Σέλβιν Μακ έκανε μαθήματα στο Butler, στο οποίο ήταν από το 2008 έως το 2011, για να τελειώσει μια και καλή με τις σπουδές του, καθώς θέλει να είναι ένα καλό παράδειγμα για τα δύο παιδιά του.

Αυτό δεν ήταν κάτι... πρωτότυπο για τους ανθρώπους γύρω του, καθώς το καλοκαίρι του 2018 κι ενώ είχε το μπάτσελορ πάρτυ του στο Λας Βέγκας, εκείνος καθυστέρησε να πάει, αφού είχε προτεραιότητα μια εργασία που έπρεπε να κάνει για ένα μάθημα.

Επίσης, πέρυσι το καλοκαίρι ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο «Digital Media Production», μέσω ενός μαθήματος που λεγόταν «Entertainment Media and the Law», περνώντας δυο μήνες «χωμένος» σε βιβλία για να μάθει τους νόμους και τις λεπτομέρειες μιας δίκης.

Με το που άρχισε και η σεζόν 2018-19, γράφτηκε σε δύο online μαθήματα, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις ώρες που τού έλειπαν.

«Χαχαχα, αυτό είναι μια καλή ερώτηση!», απάντησε με χιούμορ ο Μακ στην ερώτηση του «IndyStar» για το πότε θα ολοκληρώσει αυτές τις ώρες, με το καλοκαίρι να θεωρείται καλή περίοδος, αν και ο πελαργός τού χτύπησε την πόρτα για δεύτερη φορά!

Ακόμη, το έχει βάλει και προσωπικό στοίχημα με τις αδερφές του, καθώς η Σιέρα αποφοίτησε τον προηγούμενο Μάιο και θέλει να κάνει το ίδιο πριν την Κιόνα, η οποία αναμένεται να πάρει το πτυχίο της το 2020.

Βέβαια, το καλοκαίρι ασχολήθηκε και με την προπονητική σε ερασιτεχνικές ομάδες, καθώς θέλει να είναι κοντά στους νέους και «προσπαθώ να χρησιμοποιήσω εγώ το μπάσκετ και να μην χρησιμοποιήσει εκείνο εμένα».

Βρήκε τον έρωτα μέσα από το μπάσκετ!

Όπως προαναφέρθηκε, ο Σέλβιν Μακ πήγε στο Butler (2008-11) κι εκεί την τελευταία σεζόν γνώρισε την κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερή του Κάντις Μπράουν, επίσης παίκτρια του Κολεγίου.

Είναι μαζί, δηλαδή, εδώ και οκτώ χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδάκια, τη Ζούρι και τον Ζάιον.

Η Κάντις είχε επίσης διακρίσεις στα σχολικά και κολεγιακά της χρόνια. Παραδείγματος χάριν, είχε αναδειχθεί Defensive Player of the Year δύο σερί χρονιές (2007-09). Πήρε πτυχίο στο «Art in Journalism, Public Relations» από το Butler.

«Think Positive»!

Η αύρα του Σέλβιν Μακ είναι τόσο θετική, που φτιάχνει και τη δική σου διάθεση!

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το μότο που τον συνοδεύει στη ζωή του: «Think Positive»! Δηλαδή, «σκέψου θετικά»!

Τη συγκεκριμένη έκφραση θα τη δεις σχεδόν σε όλες του τις αναρτήσεις στα social media, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματός του.

Ο ίδιος περνάει έτσι το δικό του μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την θετική στάση που πρέπει να έχουμε απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις, για να μπορέσει ο κόσμος να γίνει λίγο πιο όμορφος!