Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χάρη στο νικητήριο καλάθι του Τζέιμς Γκιστ.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σκόραρε στην τελευταία επίθεση του Ερυθρού Αστέρα ενώ τα σουτ των Σπανούλη και Πάντερ δε βρήκαν στόχο και οι Σέρβοι πήραν τη νίκη.

James Gist won the friendly game @olympiacosbc for @kkcrvenazvezda in Piraeus.#Olympiacos #olympiakosbc #paobc #EuroLeague pic.twitter.com/WFZixxnMch

— Stefanos Marolachakis (@marolas30) September 20, 2019