Μπάγερν: Νικηφόρο ξεκίνημα στα φιλικά στην Ουρουγουάη (vid)

Πρώτος σκόρερ για την γερμανική ομάδα ήταν ο Νιχάτ Τζέντοβιτς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους με 7/12 εντός παιδιάς, ενώ σε απόδοση τον ακολούθησε ο Ραντόσεβιτς ο οποίος πρόσθεσε άλλους 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Μπαρτέλ είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ άλλους 10 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε στην στατιστική του ο Γρεγκ Μονρό.

END OF GAME | 80-72 | #FCBBFLA@NihadDjedovic turned it up in a Bayern win over @TimeFlamengo

#FCBB Topscorer

Djedovic 17 PTS, 7/12 FG

Radosevic 12 PTS, 6 REB

Barthel 11 PTS, 5 REB

Monroe 10 PTS, 5 REB

Flaccadori 7 PTS

Koponen 6 PTS#FCBB @NBALatam pic.twitter.com/joQHnqzCtR

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) September 18, 2019