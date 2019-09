Ολυμπιακός: Κουζμίνσκας, Πολ και Τσέρι εντυπωσιάστηκαν από την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη (pics)

Οι πιο εκδηλωτικοί απ' όλους ήταν οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Ουίλ Τσέρι και Μπράντον Πολ οι οποίοι απόλαυσαν και με το παραπάνω την ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δη στο ματς ματς κόντρα στην Τότεναμ.

Μάλιστα ο Ουίλ Τσέρι με συνεχόμενα tweets είπε ότι είναι οπαδός του ποδοσφαίρου αποθεώνοντας την ομάδα του Ολυμπιακού.

I guess I’ll take a tie! That was a hell of a damn game!!! My heart was racing

