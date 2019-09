Euroleague: «Τότεναμ θα σε δούμε στην διοργάνωση μας;» (pic)

Μια ωραία ατμόσφαιρα έχουμε στο twitter λίγο πριν το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Τότεναμ, αφού η αγγλική ομάδα μπέρδεψε στο tag τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό με τον μπασκετικό, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν και κάπου εκεί δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη ούτε η Euroleague.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αναρωτιέται αν υπάρχει νέα προσθήκη στις ομάδες που θα συμμετάσχουν φέτος και φυσικά αναφέρεται στον αγγλικό σύλλογο.

Do we have a new edition to the #EuroLeague @SpursOfficial? #GameON https://t.co/t1RnaAB0Y9

