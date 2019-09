Ντιλέινι: «Να φέρω ακόμα έναν τίτλο στην Μπαρτσελόνα» (vid)

Η Μπαρτσελόνα... πυροδότησε την πέμπτη «βόμβα» με την απόκτηση του Μάλκολμ Ντιλέινι έπειτα από τις προσθήκες των Μίροτιτς, Αμπρίνες, Ντέιβις και Χίγκινς.

Ο Αμερικανός πρώην NBAer έφτασε ως το Final 4 του Βερολίνου με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν και πλέον θέλει να κάνει το επόμενο βήμα με τους Καταλανούς.

«Γεια σας, είμαι ο Μάλκολμ Ντιλέινι, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, θα προσπαθήσω να φέρω ακόμα έναν τίτλο εδώ κι ανυπομονώ να παίξω για εσάς. Força Barça»!

@foe23 ya es nuevo jugador del @FCBbasket una vez superada la revisión médica

We’re happy to have you here, Malcolm!

#ForçaBarça! pic.twitter.com/HquWgHvgkK

— Barça Basket (@FCBbasket) September 16, 2019