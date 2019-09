O Τζέιμς «βλέπει» Παναθηναϊκό στα playoffs και κρίνει Φριντέτ και Ολυμπιακό (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας προέβλεψε ότι ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στα φετινά playoffs της EuroLeague μαζί με ΤΣΣΚΑ, Φενέρ, Εφές, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκιρις και Χίμκι!

Για τον Τζίμερ Φριντέτ έγραψε ότι «σίγουρα μπορεί να παίξει. Όταν προσαρμοστεί στην Ευρώπη και αποκτήσει καλή σχέση με τον Νικ θα είναι πολύτιμος» ενώ για τον Ολυμπιακό, είπε: «Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουν πολλά νέα πρόσωπα που δε έχουν αγωνιστεί στην EuroLeague οπότε είναι δύσκολο να κρίνω».

This the toughest year but here we go

Cska

Fener

Efes

Madrid

Barcelona

Pana

Zalgiris

Khimki https://t.co/HbIj34RBWg — Mike James (@TheNatural_05) September 15, 2019

Bro can play. As long as he adjust to Europe and get a good relationship with nick should be solid https://t.co/ZEPxN335zr — Mike James (@TheNatural_05) September 15, 2019