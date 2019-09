Ζαλγκίρις: Ετοιμάζει γιορτή στην πρεμιέρα με Μπασκόνια για τα 75α γενέθλια!

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Κάουνας, οι παίκτες της θα φορέσουν μια επετειακή φανέλα, εμπνευσμένη από την δεκαετία του '80.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Βάσκους θα προβληθεί βίντεο με ένδοξες και ιστορικές στιγμές της Ζαλγκίρις, ενώ θα υπάρχουν διάφορες δράσεις στο γήπεδο.

Virtual reality games, προσωρινά τατουάζ, face painting, φωτογραφίες, αλλά και άλλες δραστηριότητες θα περιμένουν τους φιλάθλους της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Zalgiris will don these gorgeous 80’s-inspired jerseys in the team’s @EuroLeague opener against @Baskonia. Have you already got your tickets?

Read more about it https://t.co/ujhHH9kS3R pic.twitter.com/5wriNBFytF

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 12, 2019