Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ είναι καλός φίλος με τον Κάιλ Χάινς, με τον οποίο αγωνίστηκε το καλοκαίρι στο τουρνουά των $2 εκατομμυρίων «The Basketball Tournament» στις ΗΠΑ, και πλέον θα είναι συμπαίκτης στην «αρκούδα».

Ο Μάικ Τζέιμς γνωστός για τα «τιτιβίσματά» του, έκανε ένα ακόμα, λέγοντας: «Το τρόπαιο της Euroleague πρέπει να φέρει το όνομα του Κάιλ Χάινς».

The @EuroLeague trophy should be named after Kyle Hines.....

— Mike James (@TheNatural_05) September 10, 2019