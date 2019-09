«Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ανυπομονώ να δω την ενέργεια που μας μετέφεραν σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν Το πάθος που έχουν θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για μένα και θα μου δώσει την επιπλέον ώθηση που χρειάζομαι» ήταν τα λόγια του Ουέσλι Τζόνσον, ενώ ο Τζίμερ Φριντέτ υπογράμμισε:

«Ήταν φοβερά, οι φίλαθλοι είναι φανταστικοί. Είμαστε πάνω στα βουνά, τέσσερις ώρες μακριά από την Αθήνα και είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο από φίλους του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά τους αυτή τη σεζόν. Η πρώτη επαφή ήταν φανταστική. Τους γνωρίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, υπογράψαμε αυτόγραφα και περάσαμε ωραία».

Όσο για τον Τζέικομπ Ουάιλι; «Ήταν φανταστικά. Ήρθαν στην προπόνηση μία μέρα πριν από το φιλικό. Είναι ωραίο να βλέπεις την στήριξή τους. Βγάλαμε φωτογραφίες με τα παιδιά και τους φιλάθλους και είναι πάντα ωραία να έχεις τη στήριξή τους».

Exclusive video from the open practice @ Portaria!#PAOfans always by our side! #paobc #panathinaikos #euroleague #WeTheGreens #GreenCentury #ThankYou pic.twitter.com/smspSgSNts

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 6, 2019