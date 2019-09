Ταξίδι... ιστορίας για την Μακάμπι στην Πολωνία (pics & vid)

Σε στρατόπεδο των Ναζί βρέθηκε στην Πολωνία βρέθηκε η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, όπου παίκτες και επιτελείο άκουσαν την ιστορία και είδαν με τα μάτια τους το μέρος που έγιναν τόσα εγκλήματα, τιμώντας τα θύματα του ολοκαυτώματος.

Giannis Sfairopoulos: "Today all members of the Maccabi FOX Tel Aviv team paid tribute to the Jewish victims in the Chelmno concentration camp. It was the least we could do to honor their memory and to honor the memory of all the Jewish people killed in the Holocaust"#WeRemember pic.twitter.com/V9mqWT2bec

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) September 6, 2019

A tour to Nazi death camp Chelmno in Poland. Never forget pic.twitter.com/Ui8zuuiqtf — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) September 6, 2019

Never forget pic.twitter.com/2XO96esK5C — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) September 6, 2019