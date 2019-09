Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η δουλειά στην Πορταριά (pics & vid)

Οι προπονήσεις στο κλειστό Μακρυνίτσας-Πορταριάς είναι καθημερινές και διπλές, ενώ όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (5/9, 20:30) έχει προγραμματιστεί ανοικτή προπόνηση για τους φιλάθλους.

Το «παρών» θα δώσει και ο Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος αναμένεται με τη σειρά του στον Βόλο προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Αργύρη Πεδουλάκη.

Δείτε τις φωτογραφίες από την προπόνηση της Τετάρτης (4/9) αλλά και το βίντεο της ΚΑΕ

Η απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης (5/9) στην Πορταριά θα είναι ανοιχτή για το κοινό!



